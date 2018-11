As melhores fotos da natureza vão a leilão A Liga Internacional de Fotógrafos pela Conservação (ILCP, na sigla em inglês) selecionou 40 imagens consideradas as mais belas fotografias de natureza feitas em todos os tempos para marcar a realização de um leilão, amanhã. O evento será organizado pela Christie"s, em Nova York, para comemorar o 40.º Dia da Terra. Estética, importância histórica e científica e contribuição para os esforços de conservação estão entre os critérios para a escolha das fotos. As fotografias foram feitas num período de cem anos.