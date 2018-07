Paisagens e animais

Uma igreja do século 15, uma casa no meio de um rio na Sérvia, um avião de narcotraficantes caído nas Bahamas, um esquilo no inverno americano.

Estes são os temas de algumas das melhores fotos registradas em 2012 por fotógrafos da National Geographic.

Confira a galeria de imagens. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.