As múltiplas facetas de 'La Linda'

La linda, ou seja, "a linda". Assim os argentinos definem a Província de Salta, incrustada no sopé da Cordilheira dos Andes, no noroeste argentino. Argumentos que justifiquem a expressão existem de sobra. Além da arquitetura colonial da capital homônima, a província conta com paisagens monumentais talhadas pelas água e pelo vento, por onde se espalham vinhedos, cactos, areias e riachos.

Na capital, o Cabildo de Salta, antiga sede do poder político, exibe a riqueza que a província teve nos tempos coloniais, quando era uma escala comercial entre o porto de Buenos Aires e as minas de ouro e prata da atual Bolívia. Nesse período floresceram construções religiosas, das quais os exemplos mais emblemáticos são a Igreja de San Francisco e o convento de San Bernardo. A catedral da cidade, construída no século 19, exibe a imagem da Virgem do Milagre, à qual os mais religiosos atribuem a salvação de parte de Salta no violento terremoto de 1642.

Outro destaque é o Museu de Arqueologia de Alta Montanha, que, além de artesanato pré-colombiano, exibe múmias indígenas dos tempos da presença inca no norte argentino. As mais enigmáticas foram denominadas Niños de Llullaillaco, encontradas a 6.700 metros de altitude.

Descanso. Para ter uma bela panorâmica de Salta, especialmente para ver o pôr do sol, vale ao menos visitar o bar - ou fazer uma reserva no restaurante, um dos melhores da cidade - do Hotel Sheraton. Ou, então, se hospede por lá: as diárias começam em US$ 184.

Outra opção confortável de hospedagem, em pleno centro histórico, é o Solar de La Plaza, em estilo neocolonial. As diárias custam a partir de US$ 190.

Com bela arquitetura, vida cultural intensa e repleta de opções gastronômicas - a suculenta culinária local mistura origens indígenas, temperos espanhóis e um toque de imigrantes árabes e italianos -, Salta costuma reter o turista em seus domínios. Mas tente resistir ao máximo: há muito o que ver na vizinhança.

Na estrada. Em direção a Cafayate, passando pelo vilarejo de Alemania - que se transformou em refúgio de hippies remanescentes dos anos 1970 -, a paisagem verde dos campos saltenhos se transforma drasticamente. Em seu lugar, surgem montanhas polidas pela erosão ao longo dos séculos. Ali começam os Vales Calchaquíes.

Um dos pontos mais interessantes está na Quebrada de las Conchas, por onde se espalham rochas sedimentares de até 90 milhões de anos. Esculpido pela ação do vento, o Anfiteatro é dotado de tal acústica que chega a receber concertos de música erudita e folclórica.

Depois de passar por Cafayate, siga para o norte, pela estrada número 40, para encontrar os vilarejos de Molinos, centro das festividades da Virgem da Candelária. Faça uma breve parada na Igreja San Pedro Nolasco, de 1659.

Ao norte de Molinos, Seclantás é conhecida por sua tradição na tecelagem. Se quiser voltar para casa com um poncho, não há melhor lugar para comprá-lo. Mas deixe para escolher outras peças de artesanato em Cachi, vilarejo que fica nas imediações, famoso também pela qualidade de seus doces.

Na volta para Salta, não deixe de reservar um tempinho para conferir as paisagens do Parque Nacional Los Cardones, repleto de cactos gigantes.

