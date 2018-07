As ousadas propostas de um radical reformador A Instituição da Religião Cristã é considerado um dos tratados teológicos mais influentes da história do cristianismo. É também a obra máxima de João Calvino (1509-1564). Com suas ideias, Calvino provocou uma revolução entre os cristãos: a Reforma Protestante. Sua importância é tamanha que se criou o termo calvinismo. Ele foi objeto de estudo de Max Weber e Karl Marx, considerados pais das ciências sociais. Dividida em dois tomos, que contêm quatro livros, esta edição foi traduzida diretamente do latim por Carlos Eduardo de Oliveira. Ela se baseia na versão, tida como definitiva, de 1559, resultado de quase 30 anos de reflexões do pensador. O segundo volume tem 902 páginas e custa R$ 120.