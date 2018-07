As pessoas de Luque

R. Augusta, 2.823, Cerq. César, 3083-4475.

Muito antes de ser conhecido pelo programa 'CQC', Marco Luque já fazia sucesso com seus personagens na peça 'Terça Insana'. Mas apesar de famosas em apresentações individuais, as várias pessoas criadas por Luque nunca tinham estado juntas. "Eu queria iniciar meu trabalho solo no palco com esses personagens fortes", afirma. "A plateia merecia vê-los juntos".

Foi assim que nasceu, há dois anos, o Labutaria. Durante a esquete, cinco personagens se revezam no palco para conversar com a plateia. Além das boas piadas, Luque é criativo nas transições entre os personagens: para o palco não ficar vazio, o humorista é auxiliado por um telão, que entretém a plateia.

O sucesso é tanto que Luque fará, durante o mês de julho, uma sessão extra às quartas-feiras. Fomos aos bastidores para conversar com os personagens - e apresentá-los a você. Luiza Wolf