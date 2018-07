As previsões para a escalada dos juros Instituições financeiras ouvidas pelo Estado preveem altas totais da Selic em 2010 (e 2011, em um caso) entre 2 e 4 pontos porcentuais. As projeções são de a alta reduza o crescimento do PIB de algo entre 5% e 6%, em 2010, para pouco mais de 4%, em 2011.