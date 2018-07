As visões engajadas do paraíso

Os artistas Maurício Dias e Walter Riedweg levaram o funk carioca para a Documenta de Kassel em 2007 para tratar da questão da alteridade, dessa vez, por uma vertente diretamente histórica e social: em uma grande projeção em três partes e contínua, de 18 metros de comprimento no total, a obra sobre a antropofagia mistura referência aos relatos do século 16 do alemão Hans Staden sobre o canibalismo dos índios tupinambás e a cultura que se disseminou das favelas do Rio de Janeiro. "É um vai e volta na história mal contada, mais uma vez sobre a exclusão", diz o carioca Maurício Dias, que desde 1993 trabalha em dupla com o suíço Walter Riedweg. A videoinstalação Funk Staden foi tão bem recebida na Documenta de Kassel que desde então esteve sendo exibida em 15 países para só agora ser apresentada no Brasil. O trabalho é um dos destaques da mostra Paraísos Possíveis, que Dias & Riedweg inauguram hoje no Instituto Tomie Ohtake.

É a primeira exposição de fôlego, em São Paulo, da dupla que volta e outra participa de bienais e outras mostras pelo mundo. Paraísos Possíveis, com curadoria de Agnaldo Farias, reúne dez obras realizadas desde 2006 (apenas duas já foram exibidas na Galeria Vermelho, que os representa), todas elas ocupando duas grandes salas do Instituto Tomie Ohtake e o hall do primeiro piso da instituição. A montagem da mostra, pensada pelos artistas, privilegia não uma visão fragmentada ou dividida dos trabalhos, mas uma visada em conjunto, sem paredes, promovendo o diálogo entre as obras já que todas têm como denominador comum o tratamento de um caro tema explorado sempre pelos artistas, o encontro do "Outro" ou com o "Outro", seja pelas vertentes sociopolítica, histórica, geográfica ou emotiva. "O que se costumou chamar de marginalidade é aquilo que não sou Eu e isso é uma hipocrisia", afirma Dias.

Dentro da pesquisa constante da dupla, o vídeo foi eleito o principal meio de eles criarem as obras sobre a alteridade. Um dos raros exemplos de criadores contemporâneos com uma visão política latente, Dias & Riedweg colocam em seus trabalhos analfabetos, porteiros nordestinos, travestis, prostitutas, homens em meio ao turismo sexual, cegos, idosos, etc., sempre de uma maneira poética e incisiva. "Há muita crítica quanto a arte contemporânea, mas a nossa obra investiga a relação com a vida, coloca a sociedade pela subjetividade e tudo depende do olhar", diz Dias. Falando assim de uma maneira simples e direta, é possível dizer que eles deslancham a cada obra uma poética ágil em que não há o estritamente documental e o estritamente ficcional. "Não existe realidade despida de fantasia, nem ficção sem realidade, nunca vamos saber o que vai ser entre o Sol e a Lua", afirma ainda o carioca.

Funk Staden, destaque da mostra, mescla xilogravuras do livro Wahrhaftige Historia (Verdadeira História), de 1557, "representação do trópico selvagem e canibal no imaginário europeu" com cenas filmadas de um grupo no morro carioca que ao som pesado do funk realiza um churrasco na laje. Um elemento faz a ligação entre as duas épocas, entre o século 16 e a atualidade, o iberapema, bastão indígena usado nos rituais e que se transforma num aparato com totêmico e tecnológico, com três câmeras digitais. "O funk fala do processo de exclusão", afirma Dias.

A obra ainda dialoga com fotografias do grupo e outro trabalho em que o livro de Staden é folheado digitalmente. Ainda, ao lado, se liga com a videoinstalação Do Universo do Baile, de 2008, uma tríade de projeções em que estão a transformista Cláudia Pantera, analfabeta, lendo a Constituição brasileira; uma bandeira do Brasil pintada em um teto tendo à frente um ventilador em rotação; e a cena de uma briga em uma festa funk ao som do Hino Nacional tocado às avessas. Como parte ainda da obra, 550 balanças de piso, verdes e amarelas, formam um painel para ser pisado. "A interatividade que queremos é a social, não é aquela de brincar com joguinhos numa exposição de arte e tecnologia", afirma Dias. Mas há também uma obra bem subjetiva sobre o passar do tempo, Juksa, feita a partir da vida no isolamento de uma ilha da Noruega.

Serviço

Paraísos Possíveis - Dias & Riedweg. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201 (entrada pela R. Coropés), Pinheiros, 2245-1900. 11 h/20 h (fecha 2.ª). Grátis. Até 25/10