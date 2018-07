Asahi está perto de comprar StarBev por US$3 bi, dizem fontes

As duas companhias estão finalizando os detalhes da operação, que deve ser anunciada na próxima semana, embora as fontes tenham afirmado que esse prazo pode mudar. A Asahi foi a única empresa que manteve interesse na StarBev.

O grupo de private equity comprou a StarBev, da Anheuser-Busch InBev, em dezembro de 2009, mas colocou a cervejaria à venda após propostas de concorrentes que incluíam Asahi, Carlsberg, SABMiller e Heineken.

A AB InBev tem direito preferencial para comprar a companhia, mas duas fontes com conhecimento do assunto disseram que a maior cervejaria do mundo não tem interesse na recompra.

No início deste mês, a Reuters antecipou que a Asahi liderava a disputa pela StarBev.

(Por David Jones e Emi Emoto)