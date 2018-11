Asbram leva curso IN4 para Uberlândia A Associação Brasileira de Indústrias de Suplementos Minerais (Asbram) realizará, dias 28 e 29, em Uberlândia (MG), a 5ª edição do curso Asbram IN4. O objetivo do curso, que será realizado na Faculdade de Medicina Veterinária de Uberlândia, é preparar os participantes para o cumprimento das exigências do Ministério da Agricultura para a produção e fornecimento de produtos destinados à nutrição animal. Tel. (0--11) 3541-1212 ou www.asbram.org.br.