Asfalto cede e abre cratera em rua da zona oeste de SP

Como duas faixas da via já estavam interditadas o trânsito ficou ainda mais complicado com o incidente. A CET recomenda aos motoristas que desejam acessar a Avenida São Raimundo que entrem à direita na Rua Dr. Vicente Giacaglini, depois à esquerda na Rua Visconde de Âlcantara, novamente à esquerda na Rua Industrial e retornem à Avenida Francisco Mesquita. Como grande parte do asfalto e da terra caíram no rio Tamanduateí, agentes do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) estão no local.