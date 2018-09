Asfalto cede e cratera surge em alameda em Moema Desde as 2h30 desta madrugada, a alameda dos Guaramomis está completamente bloqueada na esquina com a avenida Jurema, no Campo Belo, zona sul da cidade de São Paulo, em razão da abertura de uma cratera. Um caminhão de lixo da Prefeitura de São Paulo, com 5 toneladas de detritos, passava pelo local quando o asfalto cedeu, abrindo um buraco de cerca de 5 metros de largura por 3 metros de profundidade. A traseira do caminhão foi tragada. Engenheiros da Subprefeitura de Vila Mariana foram acionados para avaliar o risco do buraco aumentar. Até as 4h30, aparentemente nenhum vazamento, de água ou esgoto, havia sido visualizado e o caminhão seguia parcialmente dentro do buraco. Como a região é formada por ruas compridas e paralelas, o que facilita os desvios, mesmo com o bloqueio da alameda dos Guaramomis, a tendência é de que o tráfego de veículos não fique complicado nesta manhã.