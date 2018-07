Ásia investe em redes elétricas ''inteligentes''

O sistema de "rede inteligente", por meio da monitoração computadorizada da eletricidade, permite que as empresas de energia administrem automaticamente o uso da energia de maneira mais confiável e flexível.

O investimento da Ásia deve ultrapassar o dos Estados Unidos, e a China sozinha pretende investir US$ 7,3 bilhões nesse setor em 2010, de acordo com a Zpryme, uma companhia de pesquisa de mercado de Austin, Texas. "Os chineses estão investindo em redes elétricas inteligentes de maneira tão agressiva quanto, ou até mais agressiva que, qualquer outro país, no momento", disse Brad Gammons, vice-presidente da divisão de energia e infraestrutura da IBM.

A IBM, junto com empresas como Cisco e Microsoft, investe nesse mercado na China, o que beneficiará empresas em todo o setor de distribuição de energia, dos fabricantes de transformadores para redes públicas aos fabricantes de relógios de eletricidade.

A Osaki Electric, que produz aparelhos de medição de eletricidade no Japão é uma das que podem ser favorecidas com o movimento. "A Osaki Electric está desenvolvendo um relógio inteligente de eletricidade que servirá como catalisador positivo para os preços de suas ações no futuro", afirmaram analistas da Japaninvest em relatório.