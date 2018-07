Ásia lidera o fim do dinheiro barato no mundo

Países como Austrália e China vinham liderando o encerramento global do crédito fácil agora que suas economias se recuperam vigorosamente, enquanto Europa e Estados Unidos ainda estão tentando encontrar um terreno firme.

"A mudança histórica do centro de gravidade econômico para a região da Ásia prossegue quando menos ele tem sido salientado pelas performances diferentes durante a crise e a recuperação inicial", disse o presidente do banco central da Austrália, Glenn Stevens, a parlamentares, em Camberra, na sexta-feira.

Em outubro passado, a Austrália foi a primeira grande economia a começar a elevar o custo do crédito. Naquela época, taxas de empréstimo mais altas ainda estavam fora de questão nos Estados Unidos e na Europa. O Banco Central da Austrália já elevou sua taxa do overnight três vezes desde então, em três quartos de ponto porcentual, para 3,75%. E, na sexta-feira, Stevens sinalizou que novas medidas estão a caminho.

Na China, onde o crescimento tornou a atingir níveis vertiginosos e a inflação preocupa, as autoridades mobilizaram uma ferramenta diferente para esfriar a economia que, para alguns analistas, está numa bolha.

Em vez de aumentar diretamente as taxas de juros, o banco central do país instruiu bancos estatais a reterem uma boa parte de suas reservas - uma medida que limita a quantidade que eles podem emprestar a consumidores e empresas.

Um primeiro aumento da chamada "proporção do requisito de reserva" (compulsório) para bancos surgiu em meados de janeiro. Apenas um mês depois, um inesperado segundo aumento elevou o depósito compulsório para 16,5% para bancos grandes. No início deste ano, ele estava em 15,5%.

A Índia, que igualmente evitou os colapsos bancários que abalaram os bancos ocidentais, também mobilizou a ferramenta do compulsório, elevando o requisito de reservas para bancos no fim de janeiro.

E o Vietnã praticou uma elevação de taxa em novembro, aumentando sua taxa de juro básica em um ponto porcentual, para 8%, embora essa medida tinha por objetivo, em parte, dar um reforço a sua assediada moeda e não limitar um crescimento excessivo.

É amplamente esperado que vários outros países da região comecem a aumentar os custos dos empréstimos novamente nos próximos meses - embora o nervosismo global sobre a capacidade de a Grécia pagar o serviço de sua dívida faça com que dirigentes de bancos centrais, mesmo numa Ásia em rápido crescimento e pouco endividada, possam reter qualquer aumento de taxa até o segundo trimestre do ano.

"Minha impressão é que os dirigentes de bancos centrais gostariam de arrochar mais cedo, mas há uma pressão política tremenda para se refrearem", disse Fred Neumann, um economista regional do HSBC em Hong Kong. "E a situação grega forneceu um argumento para retardar qualquer medida." As preocupações com a Grécia e com vários outros pequenos Estados europeus que compartilham o euro como moeda provocaram uma forte queda do euro nas últimas semanas e pesaram muito nos mercado de capitais internacionais.

"Há um amplo senso de precaução por lá", disse Wai Ho Leong, um economista regional da Barclays Capital baseado em Cingapura. "As autoridades econômicas estão observando atentamente os desdobramentos na Europa."

Ainda assim, os próximos bancos centrais a endurecer a política monetária provavelmente incluirão a Coreia do Sul, que manteve sua taxa referencial de juro em 2% por 12 meses seguidos, e Taiwan.

O presidente do banco central sul-coreano, Lee Seong-tae, disse na última semana que um aumento da taxa não estava muito distante. E embora analistas agora acreditem que isso provavelmente signifique o segundo trimestre de 2010, uma medida antes da metade do ano ainda viria significativamente antes do que se espera de Estados Unidos e Europa.

Com exceção do Japão, as nações asiáticas exibem fundamentais econômicos bons com superávits comerciais saudáveis e pouco endividamento para se preocupar, em absoluto contraste com Grécia, Estados Unidos, e algumas das principais economias da Europa.

"Os fundamentais econômicos aqui ainda estão muito sólidos, e há uma forte necessidade de os bancos centrais tomarem ações preventivas antes de as economias embalarem ainda mais", disse Neumann. "O risco é que eles terão de agir mais agressivamente mais tarde se demorarem demais.

Os bancos centrais asiáticos precisam sair da sombra do Fed." Enquanto isso, o Japão continua sendo o corpo estranho na Ásia.

Diferentemente das economias emergentes em acelerado crescimento da região, o Japão terá um crescimento anêmico neste ano - e, com isso, é amplamente esperado que o Banco do Japão conserve as taxas de juros em seus níveis atuais ultra baixos no futuro previsível.

Na quinta-feira, o banco central japonês manteve sua taxa referencial de juro em 0,1%, resistindo a pressões do governo para intensificar a luta contra a deflação.

O ministro da economia do país, Naoto Kan, vem pressionando o banco central para tomar novas medidas para animar a economia. Kan disse na sexta-feira que a política monetária era muito importante na batalha do Japão para vencer a deflação, segundo a agência noticiosa Reuters.

TRADUÇÃO DE CELSO M. PACIORNIK

*Bettina Wassener é jornalista