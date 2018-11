Aspirante a oficial da FAB morre em queda de avião no RN Um aspirante a oficial da Força Aérea Brasileira (FAB), de 24 anos, morreu nesta quinta-feira quando a aeronave que pilotava, um A-29 Super Tucano, caiu no Rio Grande do Norte, a 50 quilômetros da capital Natal, informou a assessoria de imprensa da Aeronáutica.