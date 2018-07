Aspirante da marinha morre durante treinamento em SP A Marinha do Brasil instaurou inquérito policial militar para apurar as causas e as circunstâncias do acidente que causou a morte de um aspirante no arquipélago de Alcatrazes, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, no último sábado. De acordo com nota divulgada pela Marinha ontem, o aspirante Alexandre Lopes de Almeida, de 21 anos, aluno da Escola Naval, foi atingido pelo projétil de uma metralhadora antiaérea fixa durante um treinamento a bordo de um navio.