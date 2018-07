Aspirina pode reduzir risco de morte por câncer de mama

As mulheres que tomaram aspirina de dois a cinco dias por semana tiveram 60% menos risco de o tumor se expandir e 71% menos risco de morte - as taxas passaram, respectivamente, para 43% e 64% entre as que consumiam de seis a sete aspirinas.

"Se os resultados forem confirmados, a aspirina pode ser uma ferramenta barata e relativamente segura", disse Michelle Holmes, da Escola de Medicina de Harvard e líder da pesquisa.