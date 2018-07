Assad diz que potências devem parar de apoiar rebeldes

Assad está sob forte pressão internacional para que chame suas tropas de volta às bases, após um ano de revolta popular contra o seu governo. O confronto entre os soldados e rebeldes deixou mais 22 mortos na quinta-feira, seis deles soldados.

A agência de notícias estatal Sana noticiou que Assad enviou uma carta aos líderes dos Brics, grupo de potências emergentes que inclui o Brasil e a Rússia -aliada da Síria-, na qual diz que "os países que apoiam os grupos armados com dinheiro e armas precisam ser convencidos a parar com isso imediatamente".

Ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha anunciou que está dobrando a assistência não militar aos opositores de Assad e ampliando seu escopo a equipamentos, o que possivelmente incluirá telefones seguros para ajudar os ativistas a se comunicarem entre si com mais facilidade sem temer grampos e ataques.

A assistência, no valor de 800 mil dólares, "inclui um acordo em princípio para apoio prático não letal dentro da Síria", disse o ministro das Relações Exteriores britânico, William Hague.

Os líderes árabes reunidos em uma cúpula em Bagdá endossaram o plano de paz apresentado por Annan, o enviado especial da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Liga Árabe à Síria, e pediram que ele seja implementado "imediatamente e por completo".

O plano de seis pontos pede o cessar-fogo, a retirada dos armamentos pesados e das tropas dos centros urbanos, assistência humanitária, libertação de prisioneiros e livre acesso para jornalistas. Os líderes da Liga Árabe derrubaram sem alarde uma exigência anterior para que Assad renunciasse à presidência. O plano de Annan, endossado pelo Conselho de Segurança da ONU, não exige isso, diferentemente de um plano anterior que foi vetado pela Rússia e pela China.

"A solução para a crise ainda está nas mãos dos sírios como governo e oposição", disse o secretário-geral da Liga Árabe, Nabil Elaraby, na reunião de cúpula na capital iraquiana, a primeira realizada ali em 20 anos.

Antes, a Liga havia assumido uma postura mais próxima à posição linha dura do Catar e da Arábia Saudita, pedindo que Assad transferisse os poderes a um vice para permitir um governo de união e eleições antecipadas.

Mas a mudança na posição árabe ocorreu depois dos vetos da Rússia e da China no Conselho de Segurança da ONU e do fracasso da missão de observação da Liga Árabe em parar com a violência.

Os grupos de oposição sírios continuam a exigir a saída de Assad e não concordaram em negociar a paz com o governo.

"Em troca do comprometimento formal com o sucesso da missão de Annan, é necessário obter comprometimentos das outras partes para cessar os atos terroristas cometidos pelos grupos armados e retirar as armas desses grupos e pedir que eles parem com seus atos terroristas", disse a carta de Assad.