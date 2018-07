Assad diz que vitória de rebeldes sírios vai desestabilizar Oriente Médio

O líder sírio, em um conflito que já dura dois anos, que ele acusa de ter sido alimentado por seus inimigos na região, também criticou o líderes "tolos e imaturos" da Turquia e vizinhos árabes que, segundo ele, estão armando e dando abrigo a combatentes rebeldes.

"Se a agitação na Síria levar à divisão do país, ou se as forças terroristas assumirem o controle ... a situação vai inevitavelmente se espalhar para os países vizinhos e criar um efeito dominó em todo o Oriente Médio e além", disse ele em uma entrevista à televisão turca.

O conflito se espalharia ao "leste, oeste, norte e sul. Isto levará a um estado de instabilidade durante anos e talvez nas próximas décadas", disse Assad na entrevista, divulgada pela Presidência da Síria na Internet.

Segundo a ONU, ao menos 70.000 pessoas foram mortas no conflito entre as forças de Assad e rebeles que tentam derrubá-lo. Além disso, mais de 1 milhão de refugiados deixaram o país e, de acordo com o Crescente Vermelho sírio, quase 4 milhões foram deslocadas internamente.