Assaltante dos anos 80 é recapturado pela polícia em SP Após cumprir 25 anos de prisão e fugir do regime semiaberto em fevereiro deste ano, Joaquim Moreira Pires, de 45 anos, conhecido como "Beleza", procurado pela justiça, foi detido, na tarde de terça-feira, por policiais civis do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) no bairro do Carandiru, na zona norte de São Paulo.