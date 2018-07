Assaltante é baleado, atira em guarda e foge com viatura A Polícia Militar de Sertãozinho (SP) prendeu neste sábado, 09, um homem acusado de roubo e de balear uma guarda civil municipal. O crime aconteceu no final da tarde de sexta, 08, após o suspeito invadir uma residência no bairro Liberdade e roubar R$ 4 mil de uma mulher.