Assaltante é morto após tiroteio com polícia em Osasco

Após dominar os moradores e recolher objetos de valor, os quatro ladrões fugiram na moto e no Meriva em que chegaram e levaram também um Prisma. PMs foram avisados e localizaram os veículos do bando, dando início à perseguição, que terminou no Jardim das Bandeiras. Após bater contra um poste, na Rua Carlos Bela Coza, o suspeito que dirigia o Prisma desceu atirando e, no revide, acabou baleado.

Ele foi levado pelos próprios policiais para o pronto-socorro Santo Antônio, mas não resistiu aos ferimentos. Dois comparsas dele, que ocupavam o Meriva, foram detidos próximo dali, mas o quarto criminoso fugiu na moto.

Diadema

Um homem foi encontrado morto e algemado em via pública por policiais militares em Diadema, no Grande ABC. A vítima, ainda não identificada, foi assassinada com vários tiros de pistola e de fuzil em frente ao número 120 da Rua Corumbatá, no Jardim Yvone. Não foram localizadas testemunhas do crime, que será investigado pela equipe do 3º Distrito Policial de Diadema.