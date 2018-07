Assaltante é morto pela PM durante seqüestro em SP Durante troca de troca de tiros com policiais militares da 2ª Companhia do 22º Batalhão, por volta das 21h de ontem, um assaltante foi morto na rua Dr. Carlos de Resende Enout, no Parque Dorotéia, região do Jardim Miriam, zona sul de São Paulo, próximo da divisa com Diadema. O criminoso, que ainda não foi identificado, mantinha como refém o proprietário de um Volkswagen Fox prata, Waldomiro, de 53 anos, vítima de seqüestro relâmpago. O motorista havia sido dominado em um semáforo na esquina da Estrada do Alvarenga com a rua Professor Carlos de Mello Neto. Após tomar R$ 60 de Waldomiro e fazer compras com o cartão de crédito da vítima, o assaltante passou a ser perseguido pela polícia. Ao deixar o veículo, o bandido teria atirado contra os policiais e acabou sendo atingido por uma bala. O criminoso, que chegou a ser levado para o pronto-socorro de Diadema, não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado no 98º Distrito Policial, pelo delegado Wendel Luiz de Souza, como roubo qualificado seguido de resistência e morte.