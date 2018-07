Assaltante é pego com as calças na mão em SP

Policiais militares, em patrulhamento, desconfiaram do veículo, verificaram que era roubado e iniciaram a perseguição, após o criminoso jogar o carro contra as viaturas da PM durante a abordagem. Na Ponte Santo Dias da Silva, antiga Ponte do Socorro, o bandido bateu o carro em três veículos de passeio, uma moto, até parar numa mureta.

No momento em que o carro parou sobre a ponte, após a colisão, o travesti, seminu, tentou correr, mas foi detido. Já o ladrão, que estava sem as calças, negou que, no momento em que as viaturas o abordaram, estivesse mantendo relação sexual com o passageiro. Mas não soube explicar por que ambos estavam sem parte das roupas. O motoqueiro atropelado pelo assaltante sofreu ferimentos leves e passa bem. O caso foi encaminhado para o 11º Distrito Policial, de Santo Amaro.