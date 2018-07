Assaltante é rendido e morre no interior de SP Um homem foi morto quando tentava assaltar uma lanchonete em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Segundo informações da polícia, o bandido, que estava armado, foi rendido por pessoas que estavam no local. A ação ocorreu por volta das 23h30, quando o homem assaltava uma lanchonete com cerca de 80 pessoas.