A mulher, então, ligou para a mãe e pediu que ela depositasse dinheiro em sua conta bancária. O pai das crianças saiu sozinho da casa e realizou saques em duas agências bancárias. No total, ele sacou mil reais. A sogra estranhou a atitude da filha e acionou a polícia, que cercou a casa por volta do meio-dia. Com o detido, foram apreendidos um revólver calibre 38 e mais de 120 munições.