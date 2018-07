Assaltante faz seis reféns dentro de farmácia no DF Seis pessoas foram feitas reféns por um assaltante dentro de uma farmácia no centro de Ceilândia, cidade próxima a Brasília. O incidente ocorreu às 7h30, segundo informações da Polícia Militar. O suspeito armado tentou assaltar a farmácia na manhã de hoje no momento em que o estabelecimento abria, quando foi surpreendido pela polícia. Acuado, o assaltante fez seis pessoas reféns. Durante negociações com policiais, o suspeito pediu um carro para fugir, que foi negado. Após as conversas com os policiais, ele aceitou liberar quatro pessoas. Duas pessoas, um homem e uma mulher, ainda continuavam, por volta das 9h50, reféns do assaltante.