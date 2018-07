Assaltante liberta refém e se entrega à polícia no Rio

Homens do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar cercaram a Igreja Nossa Senhora da Paz. Agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil também estavam no local. As negociações ficaram a cargo do Bope.

Inicialmente, o assaltante em fuga fez o padre José Ricardo como refém. Um ministro da Eucaristia se ofereceu para ficar no lugar do religioso e o criminoso aceitou libertá-lo.