Assaltante mantém uma mulher refém em Guaraçaí Durante um assalto a uma residência no município de Guaraçaí, no Estado de São Paulo, três mulheres foram feitas reféns na madrugada deste domingo. Às 12h30, apenas uma moradora continuava refém, segundo a Polícia Militar. Ainda na madrugada, o assaltante libertou uma de suas vítimas em troca de um colete à prova de balas e às 7 horas libertou a segunda. A casa, localizada na rua Antônio Galera Garri, 767, foi invadida pelo ladrão às 3h40, mas como a polícia foi acionada através do 190, o assaltante decidiu manter as vítimas como reféns. No momento, as negociações da PM com o assaltante continuam para libertar a última moradora.