Assaltante morre com 10 tiros após invadir mercearia

O assaltante Antonio Inácio dos Santos, de 26 anos, foi morto, por volta das 21h de terça-feira, 2, ferido por dez tiros, no peito e na cabeça, segundos após participar de uma tentativa de roubo no interior de uma mercearia no bairro Clube de Campo, em Santo André, no ABC paulista. Santos foi baleado por um desconhecido quando deixava o estabelecimento. Outros três assaltantes, entre eles um menor, fugiram após serem atacados por um cão pitbull e por um rottweiler quando invadiam também a casa do comerciante, um senhor de 50 anos, nos fundos do bar, pois estavam atrás de mais dinheiro. Do caixa, o trio, que conseguiu escapar levou 250 reais. Maços de cigarros e um celular também foram roubados. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade. Os assaltantes, todos armados, deixaram para trás uma das motos usadas pela quadrilha, uma Yamaha Fazer, 250 cilindradas, vermelha. A polícia ainda não sabe se quem atirou em Santos foi algum vizinho ou mesmo um dos bandidos durante uma suposta discussão entre eles no momento da fuga.