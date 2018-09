Assaltante morre em roubo dentro de shopping no Rio

Um homem morreu na tarde desta sexta-feira, 16, ao tentar assaltar a agência do Banco Real situada no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e provocou pânico nos clientes que circulavam pelas lojas por causa do intenso tiroteio entre os assaltantes e seguranças. Seguranças do shopping, avisados por duas senhoras que passavam em frente ao banco, se aproximaram do local e viram o primeiro criminoso, de um grupo de quatro, saindo da agência com a arma em punho. Em seguida, saíram outros três homens com um malote de dinheiro. Nesse momento, iniciou-se uma intensa troca de tiros e um dos criminosos foi baleado. Clientes se jogaram no chão e houve tumulto. Os outros assaltantes conseguiram fugir ao roubar um Xsara Picasso de uma cliente que saía do estacionamento. A cliente foi liberada do lado de fora do shopping. A Polícia Militar, acionada pelo shopping, apreendeu uma moto sem placa ligada e com um pen drive no chaveiro que foi levado para a 16ª Delegacia de Polícia. A assessoria de imprensa do Downtown informou que possui 50 postos de segurança funcionando 24 horas, incluindo ronda motorizada, com motos e carros. Os vigilantes são habilitados pela Polícia Federal e treinados de acordo com a legislação de segurança da instituição. Informou ainda que o Banco Real não informou a quantia roubada. Até o início desta noite, a Polícia Militar ainda estava no local e o registro do assalto ainda não havia sido feito pela Polícia Civil. Texto atualizado às 19h40