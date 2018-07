Assaltante morre em tentativa de roubo de carro no Rio

Um assaltante morreu e um motorista foi atingido por bala perdida numa tentativa de roubo de carro no Elevado da Perimetral, sentido centro, no início da manhã desta segunda-feira, 23. Um policial militar, que seria atacado pelo bando, reagiu ao perceber a aproximação. Houve troca de tiros e pânico entre os motoristas. A Perimetral ficou engarrafada durante toda a manhã. Por volta das 6h30, quatro homens num EcoSport roubado tentaram dominar o policial Sebastião Mercedes da Silva, lotado no Batalhão da Tijuca, que dirigia um Fox preto. Pelo retrovisor, o PM percebeu a aproximação e reagiu. O Fox ficou perfurado pelos tiros, mas o policial nada sofreu. Assustado, o funcionário do Metrô Rio, Paulo Gagliera Filho, de 40 anos, que seguia atrás do PM, abandonou seu Fiat Uno na pista e tentou fugir a pé. Foi atingido na coxa direita. Na troca de tiros, um assaltante também foi ferido. O grupo fugiu. Gagliera recebeu os primeiros atendimentos ainda no elevado. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar. O assaltante baleado, Leandro Santos da Silva, de 19 anos, fugiu em direção à favela Nova Holanda. Lá, moradores chamaram uma ambulância do Samu. Ele foi levado para o Hospital Geral de Bonsucesso, onde morreu. A polícia conseguiu recuperar o EcoSport, que havia sido roubado domingo à noite de uma mulher, atacada quando saía do Shopping Nova América, em Del Castilho, zona norte. Outro carro usado na tentativa de roubo desta manhã, um Audi, também foi recuperado na Nova Holanda. Esse foi o segundo ataque a motoristas na Perimetral em pouco mais de 10 dias. No dia 11 de junho, o advogado Amilar Vieira Filho, de 83 anos, seguia para Niterói pelo Elevado da Perimetral, quando sofreu uma tentativa deassalto. Assustado, tentou avançar com seu Toyota Corolla. Foi baleado e morreu. Segundo a polícia, três adolescentes da favela Parque Alegria, no Caju, cometeram o crime.