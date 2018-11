Assaltante morre em tiroteio com a polícia no RS Um homem morreu durante tiroteio com soldados da Brigada Militar no pátio de uma loja do Supermercado Rissul, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, nesta sexta-feira. Ele participava de um grupo que estaria tentando assaltar o estabelecimento comercial e reagiu a uma abordagem dos policiais. O confronto também deixou um soldado ferido. Ele foi levado ao Pronto Socorro da cidade e ficou internado. Apesar do pânico, os consumidores que estavam no local não foram atingidos pelas balas. A polícia prendeu um dos assaltantes, segue buscando o terceiro e ainda investiga se havia um quarto participante do ataque ao supermercado. Nenhum dos integrantes da quadrilha havia sido identificado até o início da noite.