Assaltante que deixava vítima nua é preso em Bauru-SP

As vítimas eram em sua maioria homens jovens pois, segundo o rapaz, eram as pessoas que tinham mais vergonha e que lhe davam mais tempo para fugir. Há casos registrados desde março deste ano.

Os policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Bauru estão tentando levantar todas as vítimas. As que já foram identificadas devem ser chamadas para fazer a identificação do suspeito.

Na semana passada, outro rapaz havia sido preso pelos crimes. Ele havia sido apresentado pela Polícia Militar (PM), mas apenas uma das vítimas o havia identificado como autor. Sua prisão temporária vence hoje.