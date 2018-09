Assaltantes conversam por sinais para assaltar banco

O grupo estaria em posições estratégicas para encontrar uma vítima, se comunicando através de sinais. A ação aconteceu em Perdizes, na zona oeste da capital paulista. Os policiais realizavam levantamentos na avenida Marquês de São Vicente, na mesma região, quando perceberam a articulação do roubo.

Os investigadores passaram a acompanhar as ações dos suspeitos e viu quando um deles entrou no banco. Outro rapaz ficou no saguão, um terceiro se posicionou junto à mesa do gerente e outros dois acompanhavam o movimento de clientes nos caixas.

Os policiais apreenderam um revólver calibre e quatro motos, que seriam utilizadas na perseguição do cliente e fuga. Foram detidos os ajudantes Rodrigo Batista da Silva, de 20 anos, e Cristiano Antônio Oliveira, de 23, e o mensageiro Walter Moreira Pieve, de 20 anos. Eles foram autuados por formação de quadrilha e admitiram informalmente que assaltavam clientes na região da Lapa e Perdizes.