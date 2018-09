Assaltantes de casas são presos na zona oeste de SP

Alertados por um morador de Pinheiros sobre um veículo que já havia passado várias vezes em sua rua, policiais militares da 2ª Companhia do 23º Batalhão, em patrulhamento, localizaram o carro suspeito dentro do posto. "Eles ainda tentaram fugir, mas o cerco já havia sido feito e eles resolveram se entregar", disse o tenente Eduardo Tenucci.

Segundo os policiais, o carro tem queixa de roubo ocorrido no último dia 7, em Taboão da Serra. Trajando terno e gravata e armados com dois revólveres calibre 38, ambos com numeração raspada, os três criminosos, com idades entre 20 e 25 anos, foram encaminhados ao plantão do 23º Distrito Policial, de Perdizes.