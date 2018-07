Assaltantes em fuga atropelam dois e um morre em SP

Durante a perseguição policial a dois assaltantes, dois homens foram atropelados e um deles morreu, na noite de quarta-feira, 1º, no Jardim Progresso, em Ribeirão Preto. Um dos criminosos foi preso e outro conseguiu escapar. Pouco antes, dois assaltantes armados invadiram uma república de estudantes, no Alto da Boa Vista. A Polícia Militar foi acionada por um dos estudantes. Na fuga, os bandidos levaram um carro da residência. Mas o motorista perdeu o controle da direção e atropelou dois homens que conversavam numa calçada. O veículo só parou ao bater no muro. Nilton Rodrigues Neto, de 40 anos, foi levado à Unidade de Emergência (UE), do Hospital das Clínicas, onde morreu pouco depois. Valmir Silva Santos, de 30 anos, sofreu ferimentos leves. O motorista foi preso em flagrante e levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), de Serra Azul. O outro assaltante fugiu pelo matagal da redondeza.