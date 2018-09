Assaltantes explodem cofre de banco em Talismã-TO Uma agência do Banco do Brasil foi assaltada na noite de ontem na cidade de Talismã (TO). Os ladrões explodiram o cofre da agência com granadas, segundo a polícia local. Ainda de acordo com a polícia, cinco suspeitos encapuzados, com armamento de alto calibre e trajando colete a prova de bala, renderam um policial militar e invadiram a agência, que fica dentro de um posto fiscal, na divisa entre Tocantins e Goiás.