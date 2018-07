Assaltantes fazem 9 reféns em agência bancária de SP

Ao invadir a agência, a polícia foi avisada pelos bandidos que um dos dois malotes de dinheiro em poder dos ladrões teria um granada. Ao recuperar os malotes, o Gate verificou que era apenas uma réplica. Eles estavam armados com pistolas de 9 milímetros.

Segundo a Polícia Militar, o último homem a ser capturado foi encontrado escondido no forro, enquanto outro tentava fugir pelo duto do ar-condicionado após se ferir com objetos cortantes no tudo. Já o primeiro assaltante precisou ser socorrido após efetuar um disparo e ficar surdo em decorrência do barulho da explosão. Os dois últimos foram levados ao pronto-socorro por conta dos acidentes na ação. Os três serão apresentados às 22h, em coletiva de imprensa no 16º DP (Vila Clementino).