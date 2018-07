Assaltantes fazem arrastão em quatro bairros no Rio Cerca de 40 pessoas foram roubadas num arrastão que começou no fim da madrugada de hoje e passou por quatro bairros do subúrbio do Rio de Janeiro. As vítimas - pedestres a caminho do trabalho - tiveram de entregar relógios, celulares, mochilas e carteiras. Até guarda-chuvas e marmitas os criminosos levaram. Os três assaltantes foram presos, depois de perseguição policial. O trio - Sandro Costa Monteiro, Adriano Messias Souza Silva e Wagner Araujo da Silva - estavam dentro de um automóvel foram presos em flagrante. Por volta das 4h30, eles começaram a rodar pelos bairros de Rocha Miranda, Guadalupe, Madureira e Turiaçu, abordando pessoas que caminhavam para pontos de ônibus ou estações de trem. As vítimas eram ameaçadas com uma pistola e obrigadas a entregar todos os pertences. No carro, os policiais apreenderam dezenas de bolsas, carteiras, celulares, relógios e outros pertences, que ficaram amontoados numa sala da delegacia.