Assaltantes fazem reféns de escudo humano em banco Em uma ação audaciosa e planejada, três assaltantes fizeram vinte pessoas de escudo humano e explodiram dois caixas eletrônicos no interior do Rio Grande do Sul, nesta madrugada. O assalto ocorreu por volta das 3h, em Lindolfo Collor (55 km de Porto Alegre), no Vale do Sinos.