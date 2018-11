Assaltantes fogem de loja após fazerem 20 reféns em SP Ao menos 20 pessoas foram feitas reféns ontem à noite por um grupo de assaltantes em uma loja de materiais elétricos em Indaiatuba, a 102 quilômetros de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, quatro homens armados invadiram a loja e roubaram relógios, dinheiro e celulares das vítimas. Uma pessoa conseguiu escapar e avisar polícia. Os criminosos fugiram sem levar dinheiro da loja.Os suspeitos usaram os reféns como proteção e, enquanto disparavam as armas para o alto, fugiram do local do roubo, cercado pela polícia. Quatro vítimas foram levadas pelos ladrões em um carro da Polícia Militar (PM), onde havia também uma metralhadora. De acordo com a corporação, os reféns foram libertados a poucos metros do local do roubo. Nenhum suspeito foi capturado.