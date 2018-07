Assaltantes fogem em perua escolar em São Paulo

A Polícia Militar informou que a dupla tentou roubar uma banca de jornal na Avenida Andorinha dos Beirais, no Jardim Dom José, por volta das 17h45.

Viaturas chegaram no local e, na fuga, os assaltantes sequestraram um veículo escolar. Segundo a PM, as crianças foram liberadas antes dos assaltantes entrarem no carro.

O Helicóptero Águia foi acionado e realizou buscas na região, mas não localizou os assaltantes. Ninguém ficou ferido. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial, no Capão Redondo.