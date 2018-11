Assaltantes fogem levando duas jovens em Cerro Negro

Em operação conjunta, as Polícias Civil e Militar estão à procura de duas jovens que foram seqüestradas, por volta das 8 horas de segunda-feira, 30, na área rural do município de Cerro Negro (SC), a 300 quilômetros de Florianópolis. Dois homens armados teriam invadido um coletivo, que havia saído de Abdon Batista com destino a Lages, e anunciaram o assalto. Segundo informações da TV Globo, a dupla ameaçou matar os passageiros que não entregassem carteira, dinheiro e objetos de valor. Um dos bandidos fugiu em um cavalo, que estava em poder de um agricultor. O outro assaltante fugiu à pé, levando a adolescente Camila Correia, de 17 anos, e Kelly Coelho, de 23 anos, cujo marido, Elias Gonçalves, estava entre os passageiros.