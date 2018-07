Assaltantes invadem casa de Afif e levam 3 mil euros

De acordo com a SSP, um dos cinco assaltantes tocou a campainha da casa de Afif por volta das 8h20. Ele estava carregando uma caixa e se apresentou como carregador. Depois de a empregada abrir o portão, o bandido sacou o revólver e anunciou o assalto. Na sequência, o grupo rendeu mais um empregado, o filho e a esposa de Afif, além do próprio secretário.

Um vigilante da rua, segundo a secretaria, percebeu algo estranho na casa, tocou a campainha e foi recepcionado por três assaltantes, que se apresentaram como policiais e disseram estar a serviço do proprietário. O vigilante saiu e, em seguida, fez contato com a casa do empresário. Quando soube do roubo, o grupo já havia fugido.