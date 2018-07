Assaltantes invadem casa e trocam tiros com PM em SP Ameaçada por quatro assaltantes que invadiram sua casa, uma família foi mantida refém por volta das 22h de ontem, no sobrado de classe média localizado no Jabaquara, zona sul da capital. Um dos bandidos foi detido no Hospital Alvorada, ferido após trocar tiros com a Polícia Militar (PM).