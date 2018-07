Assaltantes invadem empresa e furtam bancos no RS

Segundo a Brigada Militar, a agência do banco Santander na rua Otto Niemeyer, na zona sul da cidade, foi invadida e os criminosos violaram três caixas eletrônicos, além do armário dos vigilantes. A agência não informou o valor do dinheiro roubado.

Na rua Carlos Gomes, na zona norte, outro grupo entrou em um banco do Santander, mas os policiais só registraram o furto de dois revólveres de agentes da empresa que administra a segurança do local.

Os casos foram encaminhados ao 1º e ao 11º Batalhão da Polícia Militar de Porto Alegre.