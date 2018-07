Assaltantes invadem Linha Vermelha, no Rio O dia em que o Rio de Janeiro aparece na vitrine mundial com a realização do sorteio das eliminatórias da Copa do Mundo de 2014 começou com mais uma cena de insegurança em vias expressas da cidade. Bandidos armados invadiram a Linha Vermelha na madrugada e provocaram pânico entre motoristas.