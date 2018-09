Assaltantes invadiriam banco durante jogo do Brasil A Polícia Militar de São José dos Campos, no interior de São Paulo, acredita que os assaltantes que cavaram um túnel para roubar uma agência do Banco do Brasil no centro da cidade invadiriam o local na tarde de sexta-feira, durante o jogo da Copa do Mundo entre o Brasil e Portugal. O túnel, de cerca de 500 metros, descoberto na madrugada de hoje, ligava a agência a uma casa na região. A escavação já tinha alcançado o subsolo do cofre.