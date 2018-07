Assaltantes mantêm família refém por 3h em SP Quatro assaltantes mantiveram uma família refém por três horas na noite de ontem em uma chácara em São Carlos, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, os bandidos invadiram a chácara à procura de jóias e dinheiro. Contudo, a proprietária do local conseguiu ligar para um parente avisando sobre o assalto. Com a chegada dos policiais, os suspeitos se trancaram em um quarto, onde mantiveram um casal, suas duas filhas e o vigia da casa reféns durante toda a negociação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os quatro assaltantes foram presos em flagrante e devem responder por roubo qualificado. Com eles foram apreendidos uma escopeta calibre 12, dois revólveres calibre 38 e uma pistola. Ainda segundo a secretaria, os quatro foram recolhidos ao Centro de Triagem de São Carlos, onde estão à disposição da Justiça. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade.