Assaltantes morrem em confronto com PMs em SP

Eram 19h quando o policial militar Alexandre Furtado chegava de moto em casa, em uma travessa próxima ao nº 14 mil da avenida Sapopemba, e foi rendido por um assaltante, que retirou uma arma da sacola que carregava. O policial, sem ser identificado como tal, entregou a moto e, ao se refugiar na garagem, sacou a arma, deu voz de prisão e apontou para o criminoso, que largou a moto no local e fugiu a pé.

Furtado então perseguiu o bandido, com qual trocou tiros no momento em que o assaltante tentava parar um Fox ocupado por quatro pessoas, a poucos metros do local. O rapaz, ainda não identificado, de aproximadamente 18 anos, foi baleado no tiroteio e morreu a caminho do hospital. O caso foi registrado no 55º Distrito Policial, do Parque São Rafael.

Zona sul - Outro assaltante, também não identificado, pois não portava documentos, foi morto em um suposto confronto com policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), por volta da 0h30, na rua Professor Roberto Mange, na Vila Santo Stéfano, região do Jabaquara, na zona sul de SP. Flagrado pelos policiais tentando roubar uma moto, o criminoso teria reagido e atirado. No revide, foi baleado e morreu no pronto-socorro Ipiranga. A vítima saiu ilesa. O caso foi registrado no 35º Distrito Policial, do Jabaquara.

Ambos os casos, por se tratarem de suposta resistência seguida de morte, serão investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.